Serie A, Empoli-Udinese 0-1. Ora in campo Napoli-Atalanta

In questo sabato di campionato, al Castellani si è imposto l'Udinese dopo 6 giornate in cui mancava la vittoria. Alle 20.45 sarà invece la volta di Bologna-Lazio

La cronaca di Empoli-Udinese

In avvio pericoloso Marin su punizione, poi è Udogie a sfiorare la rete del vantaggio. Prima dell'intervallo, miracolo di Silvestri su Satriano. Nella ripresa, la sblocca subito Becao di testa. L'Udinese torna così a vincere, con un successo che mancava dalla trasferta di Marassi dello scorso gennaio e che riporta i bianconeri in corsa per un posto in Conference League. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i toscani dopo quelle contro Napoli e Monza: gli uomini di Zanetti restano a quota 28 con ancora un buon margine (+10) sulla zona retrocessione.

Il tabellino di Empoli-Udinese 0-1

Becão R. 54'

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic (89′ Grassi), Luperto, Ismajli, Parisi (72′ Cacace); Akpa Akpro, Marin (72′ Pjaca), Bandinelli (49′ Fazzini); Baldanzi (89′ Nabian); Satriano, Caputo. Allenatore: Zanetti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (77′ Festy), Pereyra (86′ Samardzic), Walace, Lovric (80′ Arslan), Udogie; Beto, Success (86′ Thauvin). Allenatore: Sottil.