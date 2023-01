Serie A, Verona-Lecce 2-0. Alle 18 Salernitana-Napoli

La 19esima giornata di campionato inizia oggi con 3 partite. L'Hellas, dopo una rete di Lasagna annullata per fuorigioco, vince in casa con i gol di Depaoli e Lazovic

Prende il via con tre partite la 19esima giornata di Serie A. Nel match delle 15 il Verona ha vinto 2-0 contro il Lecce. Dalle 18 in campo Salernitana-Napoli, stasera alle 20.45 la Fiorentina ospita il Torino ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Verona-Lecce

Al Bentegodi ci prova subito il Lecce con Colombo, i padroni di casa rispondono con un gol di Lasagna che però viene annullato per fuorigioco. Poi due chance per Blin e Colombo, ma Montipò para in entrambe le occasioni. Al 40' il Verona la sblocca e passa in vantaggio con un gol di testa di Depaoli. Nella ripresa Hellas vicino al 2-0 ma Ilic prende la traversa. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 54' con un gol di Lazovic, servito proprio da Ilic.

Il tabellino di Verona-Lecce 2-0

40' Depaoli, 54' Lazovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz (28'pt Magnani), Hien, Ceccherini, Depaoli, Ilic, Tameze (31'st Terracciano), Doig, Lazovic (23'st Sulemana), Lasagna (23'st Kallon), Djuric (31'st Henry). All.: Zaffaroni

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti (25'st Tuia), Gallo (1'st Pezzella), Gonzalez (18'st Maleh), Hjulmand, Blin, Strefezza (Voelkerling), Colombo (18'st Banda), Di Francesco. All.: Baroni

Ammoniti: Tameze, Dawidowicz, Ceccherini per gioco falloso