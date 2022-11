Serie A: Atalanta-Inter 2-3, Roma-Torino 1-1, vincono Monza e Spezia

A Bergamo la squadra di Inzaghi vince in rimonta. Tre i match delle 15: la Roma pareggia nel recupero contro i granata, il Monza batte la Salernitana 3-0, successo dello Spezia per 2-1 a Verona. Alle 18 in campo Milan-Fiorentina, alle 20.45 Juventus-Lazio. La quindicesima giornata è l’ultima prima della pausa per il Mondiale in Qatar: la Serie A tornerà a gennaio ascolta articolo Condividi

È finita 2-3, nel match delle 12.30, la sfida tra Atalanta e Inter che ha dato inizio a questa domenica di campionato di Serie A. Tre le partite delle 15: Roma-Torino è finita 1-1, Monza-Salernitana 3-0, Verona-Spezia 1-2. Alle 18 è la volta di Milan-Fiorentina e alle 20.45 di Juventus-Lazio (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). La quindicesima giornata si è aperta venerdì con la vittoria dell’Empoli sulla Cremonese. Sabato vittorie del Napoli contro l’Udinese, del Bologna contro il Sassuolo, del Lecce a Genova contro la Sampdoria. Dopo questo turno la Serie A si ferma per il Mondiale in Qatar: il campionato tornerà a gennaio.

Il tabellino di Roma-Torino 1-1

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante (25' st Tahirovic), Camara (9' st Matic), Zalewski (25' st Belotti); Volpato (1' st El Shaarawy); Zaniolo, Abraham (25' st Dybala). All.: Mourinho



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno (6' st Rodriguez), Zima; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda (30' pt Singo); Miranchuk (35' st Adopo), Vlasic; Sanabria (35' st Radnjic). All.: Juric



Ammoniti: Buongiorno, Camara e Tahirovic per gioco falloso, Dybala e Lazaro per proteste

Espulsi: Mourinho per proteste.

Il tabellino di Monza-Salernitana 3-0

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Marlon, Caldirola, Izzo, Ciurria (32'st Birindelli), Rovella, Pessia, Carlos Augusto (38'st D'Alessandro), Pessina, Colpani (28'st Ranocchia), Caprari (32'st Petagna), Dany Mota (38'st Vignato). All. Palladino



SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Bronn (1'st Valencia), Daniliuc, Pirola, Mazzocchi (15'st Candreva), Maggiore (1'st Bohinen), Radovanovic, Coulibaly (27'st Kastanos), Bradaric, Botheim (1'st Piatek), Dia. All. Nicola



Espulso: Candreva al 29' st per somma di ammonizioni.

Il tabellino di Verona-Spezia 1-2

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Gunter (1'st Hien), Ceccherini, Depaoli (35'st Terracciano), Tameze, Veloso, Lazovic (25'st Doig), Verdi (25'st Kallon), Lasagna, Djuric (15'st Henry). All. Bocchetti



SPEZIA (3-5-2): Dragowski (41'pt Zoet), Amian, Caldara, Kiwior, Holm, Ekdal (1'st Verdi), Ampadu, Agudelo (31'st Nikolau), Bastoni (31'st Ellertsson), Nzola, Gyasi (15'st Bourabia). All. Gotti



Ammoniti: Ampadu, Lasagna, Tameze, Amian per gioco falloso, Holm per proteste.

La cronaca di Atalanta-Inter 2-3 vedi anche Serie A, vincono Napoli e Bologna. Il Lecce batte la Samp a Marassi Prima del quarto d'ora grande chance per Dimarco, poi Onana salva su Koopmeiners e Palomino. Al 25' sblocca Lookman su rigore, ma dopo la mezz'ora pareggia Dzeko. A inizio ripresa Zapata e Mkhitaryan vicini al gol, poi Dzeko fa doppietta e la ribalta. Successivamente Palomino fa autogol e regala il tris all'Inter, ma è lui stesso a riaprire la partita con una rete al 77'. Però non basta e la vittoria va alla squadra di Inzaghi, che sale così a 30 punti in classifica. Il tabellino di Atalanta-Inter (GLI HIGHLIGHTS) Lookman A. 25' (Rig.), Palomino J. 77', Dzeko E. 36', 56', Palomino J. 61' (Aut.) ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral (68' Okoli), Scalvini (46' Malinovskyi); Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (83' Boga); Lookman, Zapata (69' Hojlund). INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni (72' Acerbi); Dumfries (72' Bellanova), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (80' Brozovic), Dimarco (80' Gosens); Lautaro (84' Correa), Dzeko. Ammoniti: De Vrij (I), Skriniar (I), Onana (I), Dzeko (I).