Al via dalle 13 il sorteggio di Europa League. Due le italiane nell’urna di Nyon: Juventus e Roma. Entrambe saranno impegnate nel turno di playoff (corrispondente ai sedicesimi di finale) in cui si sfidano le terze dei gironi di Champions - è il caso dei bianconeri - e le seconde dei gironi di Europa League (è il caso dei giallorossi). Non vale la regola del gol in trasferta e non sono possibili incroci tra squadre dello stesso Paese. Alle 14 i sorteggi di Conference per Lazio e Fiorentina. Diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it

