Conference League, vince la Fiorentina. EL: tocca a Roma e Lazio

In Lettonia la squadra di Italiano vince per 3-0 con i gol di Barak, Cabral e Saponara. Ma chiude il girone al secondo posto e dovrà giocare i playoff per accedere agli ottavi di finale. Ora spazio all'EL con le due romane a caccia della qualificazione

Ultimo giovedì di coppa dell'anno per le italiane impegnate in Europa League e Conference League. Nel pomeriggio la Fiorentina è stata la prima a scendere in campo, per il sesto turno del girone A di Conference. I Viola hanno vinto 3-0 in trasferta contro l'RFS Riga e chiudono il gruppo a pari merito con il Basaksehir ma al secondo posto a causa della contemporanea vittoria dei turchi sugli Hearts e della loro miglior differenza reti negli scontri diretti. La squadra di Italiano dovrà giocarsi i playoff per accedere agli ottavi di finale di Conference League contro le squadre retrocesse dall'Europa League (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). A seguire, per l'Europa League, le due romane inseguono la qualificazione. Alle 18.45 si gioca Feyenoord-Lazio, in serata Roma-Ludogorets.