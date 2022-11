Champions, Juventus battuta 1-2 dal Psg: va comunque in Europa League

La sfida di Champions tra Juve e Psg si conclude 1-2 ma i bianconeri si qualificano ugualmente in Europa League. Con il Maccabi ko contro il Benfica, la squadra di Allegri mantiene comunque il terzo posto che permette di proseguire in Europa, mentre il Psg chiude secondo.

La cronaca della partita

La sblocca Mbappé al 13' ma Bonucci riporta in pari al 39'. Nella ripresa, però, al 69', Nuno Mendes riporta in vantaggio il Psg per il definitivo 2-1. Il Paris Saint Germain termina a pari punti con il Benfica ma è secondo per differenza di reti.

Il tabellino

14′ Mbappé, 39′ Bonucci, 69′ Nuno Mendes

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (88′ Barrenechea), Fagioli (88′ Barbieri), Locatelli (85′ Soulé), Rabiot, Kostic; Miretti (74′ Chiesa); Milik. All. Allegri.

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat (67′ Nuno Mendes); Fabian Ruiz (20′ Renato Sanches), Verratti (87′ Danilo), Vitinha; Soler (67′ Ekitike); Mbappé, Messi. All. Galtier.

AMMONITI: 45’+1′ Milik, 76′ Fagioli, 84′ Verratti