Europa League, Lazio-Midtjylland 2-1. Conference: la Fiorentina vince

All'Olimpico i biancocelesti vanno sotto ma rimontano con Milinkovic Savic e Pedro. Basterà un punto nell'ultima giornata per qualificarsi. Anche i viola al Franchi vincono in rimonta contro i turchi grazie a una doppietta di Jovic. Ora in campo la Roma

Giovedì di coppa per le squadre italiane impegnate in Europa League e in Conference League. Nel tardo pomeriggio la Lazio ha battuto 2-1 in rimonta il Midtjylland nel match del gruppo F di Europa League. Per la stessa manifestazione alle 21 è scesa in campo la Roma, impegnata in trasferta contro l’HJK Helsinki. Invece in Conference League, la Fiorentina ha vinto 2-1 al Franchi contro il Basaksehir e passa matematicamente il turno (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).