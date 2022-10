Conference, Fiorentina Hearts 5-1. Europa League, pareggia la Roma

I viola in Conference League trovano una vittoria decisiva per la qualificazione al prossimo turno con una doppietta di Gonzalez e i gol di Jovic, Biraghi e Barak. In Europa League i giallorossi rispondono con una rete di Belotti al vantaggio conquistato nel primo tempo dagli avversari del Betis Siviglia. Dalle 21 in campo Lazio-Sturm

La Fiorentina trova una bella vittoria al Franchi e batte 5-1 gli Hearts, facendo un passo decisivo verso la qualificazione al prossimo turno di Conference League. Due le italiane oggi in Europa League: la Roma ha pareggiato 1-1 con il Betis Siviglia, la Lazio scende in campo dalle 21 contro lo Sturm ( GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ).

Europa League, Betis-Roma: la cronaca della partita (HIGHLIGHTS)

Primo tempo equilibrato e senza grandi occasioni. Per il Betis decide un sinistro da fuori area di Canales, con deviazione decisiva di Ibanez. Canales ci riprova poi in un altro paio di occasioni, mentre la Roma trova il pari con Belotti, nei minuti di recupero, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa è ancora Belotti a segnare: il gol viene esaminato dal Var ma stavolta è buono e i giallorossi trovano il pareggio.

Il tabellino di Betis-Roma 1-1

34' Canales (B), 57' Belotti (R)

REAL BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (41' st Moreno); Akouokou, Guardado (35' st Rodriguez); Rodri, Canales (35' st W. Carvalho), Joaquin (23' st Luiz Henrique); Willian Josè (23' st Borja Iglesias). All.: Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (1' st Camara), Spinazzola (25' st Vina); Pellegrini (42' st El Shaarawy); Belotti (31' st Bove), Abraham. All.: Mourinho

Ammoniti: Guardado, Matic, Camara, Miranda per gioco falloso, Joaquin, Mancini e Rodri per comportamento non regolamentare.