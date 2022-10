Hearts-Fiorentina 0-3: gol e highlights della partita di Conference

La Fiorentina conquista la prima vittoria in trasferta in questa stagione battendo gli Hearts 3-0 a Tynecastle, Edimburgo. I viola tornano così in corsa per il passaggio del turno in Conference. La squadra di Italiano domina il match e sblocca la gara con un colpo di testa di Mandragora. A fine primo tempo arriva il raddoppio di Kouame in semirovesciata. Nella ripresa Hearts in 10 per l’espulsione di Neilson. All’80’ chiude definitivamente i conti Jovic. Viola secondi nel gruppo A.