Ippica, fantino Lanfranco "Frankie" Dettori dichiara bancarotta

A causa della contesa con l'ente di riscossione britannico il campione di ippica aveva dovuto già in passato vendere alcuni trofei. In carriera ha guadagnato all’incirca 20 milioni di euro e ha all’attivo importanti vittorie, che gli hanno valso il titolo di membro dell’Impero britannico

Triste epilogo per la lunga carriera di Lanfranco «Frankie» Dettori che ha dichiarato bancarotta. A metterlo economicamente in ginocchio è stata la contesa sulle tasse non pagate con l’Hmrc, l’ente di riscossione britannico, a causa della quale aveva dovuto già in passato vendere alcuni trofei. Il campione italiano, uno dei fantini più vincenti della storia dell’ippica, ha dichiarato che “negli ultimi sei mesi, i miei consulenti hanno lavorato con l’Hmrc nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo, presenterò istanza di fallimento. Sono rattristato e imbarazzato da questo esito e consiglierei agli altri di prendere più seriamente in mano le loro questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le sue conseguenze mi influenzeranno per molti anni”.