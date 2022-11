Empoli-Cremonese 2-0: i toscani chiudono l'anno con una vittoria

Nella prima partita della quindicesima giornata, l’ultima prima della pausa per i Mondiali, i toscani vincono contro i lombardi e ottengono 3 punti preziosi nella corsa salvezza. Sabato in programma altre sei partite

Finisce 2 a 0 la partita tra Empoli e Cremonese, primo incontro della quindicesima giornata di Serie A. A decidere l’incontro del Castellani sono i gol di Cambiaghi e Parisi nella ripresa. Con questo risultato i toscani salgono a 17 punti, segnando una vittoria che rappresenta un importante passo avanti nella lotta per la salvezza. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Sabato sono in programma altre tre partite, le restanti sei si disputeranno domenica. Poi, spazio alla lunga pausa del campionato per i Mondiali in Qatar.