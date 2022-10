Serie A, Roma-Napoli 0-1: decide un gol di Osimhen. HIGHLIGHTS

All’Olimpico, nel match serale che ha chiuso la domenica dell’undicesima giornata del campionato, la squadra di Spalletti vince nel finale grazie a una prodezza del suo bomber. Con questo risultato i campani volano in solitaria in vetta al campionato ascolta articolo Condividi

Il Napoli espugna l'Olimpico: basta un gol di Osimhen nel finale per battere la Roma nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Con questo risultato la squadra di Spalletti vola di nuovo in solitaria in testa alla classifica. Oltre al posticipo serale che ha chiuso la domenica di campionato, oggi si sono giocate altre tre partite: il Torino ha vinto 2-1 fuori casa contro l’Udinese, il Bologna ha battuto 2-0 il Lecce mentre la Lazio ha espugnato Bergamo vincendo 2-0 contro l'Atalanta. Questo turno è iniziato venerdì con Juventus-Empoli, finita 4-0, ed è proseguito sabato con le vittorie di Salernitana, Milan e Inter rispettivamente su Spezia, Monza e Fiorentina. Domani si chiude con Cremonese-Sampdoria alle 18.30 e Sassuolo-Verona alle 20.45 (in diretta su Sky).

Roma-Napoli: la cronaca della partita vedi anche Serie A, vincono Torino e Bologna. La Lazio batte l'Atalanta. VIDEO Partita giocata con grande intensità da entrambe le squadre ma poche le occasioni da gol. Al 38esimo Rui Patricio esce basso e tocca palla e piedi di Ndombele. L’arbitro dà il calcio di rigore ma poi dopo un check all’On field Irrati cambia decisione: niente penalty per il Napoli. La partita si sblocca solo all’80esimo: lancio in profondità per Osimhen, che supera Smalling nello scatto e da posizione defilata trova un diagonale perfetto sul secondo palo. È il gol che vale tre punti pesantissimi per il Napoli che si riprende la vetta della classifica in solitaria.

Il tabellino di Roma-Napoli 0-1 (GLI HIGHLIGHTS) vedi anche Serie A, Milan-Monza 4-1. L'Inter batte la Fiorentina 4-3. HIGHLIGHTS Gol: nel st 35' Osimhen ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini (36' st El Shaarawy), Smalling, Ibanez, Karsdorp (36' st Vina), Camara (36' st Matic), Cristante, Pellegrini, Spinazzola (40' st Shomurodov), Zaniolo, Abraham (18' st Belotti). All. Mourinho NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Ndombele (11' st Elmas), Lobotka, Zielinski (30' st Gaetano), Lozano (30' st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Ammoniti: Smalling, Ndombele, Cristante, Ibanez e Olivera per gioco falloso, Lozano per proteste. Espulsi: Karsdorp per proteste dopo il triplice fischio.