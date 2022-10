Serie A, Udinese-Torino 1-2: i granata ritrovano la vittoria

Alla Dacia Arena il Toro batte i friulani grazie alle reti di Ola Aina al 14’ e Pellegri al 69’, in mezzo il gol del momentaneo pareggio di Deulofeu. Oggi altre tre partite valide per l'undicesima giornata di campionato: ora in campo Bologna e Lecce, alle 18 c’è Atalanta-Lazio, alle 20.45 Roma-Napoli

L’undicesima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Torino ha vinto 2-1 fuori casa contro l'Udinese. Dalle 15 sono in campo Bologna e Lecce, alle 18 c’è Atalanta-Lazio, alle 20.45 Roma-Napoli. Questo turno è iniziato venerdì con Juventus-Empoli, finita 4-0 , ed è proseguito sabato con le vittorie di Salernitana, Milan e Inter rispettivamente su Spezia, Monza e Fiorentina ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani si chiude con Cremonese-Sampdoria alle 18.30 e Sassuolo-Verona alle 20.45 (in diretta su Sky).

La cronaca di Udinese-Torino

Nel match delle 12.30 il Torino batte 2-1 l’Udinese alla Dacia Arena. I granata si portano in vantaggio al 14’: sinistro vincente di Ola Aina, servito da Miranchuk. I padroni di casa provano a reagire e vanno subito vicini al pareggio. Pareggio che arriva al 26’: errore della difesa del Torino, Zima regala il pallone a Udogie, assit per Deulofeu che firma l’1-1. Il primo tempo, intenso e con diverse occasioni, si chiude così. Nella ripresa più nervosismo e ritmo spezzato. A fissare il risultato è Pellegri: al 69’ Radonjic serve al volo il centravanti, che prende il tempo a Bijol e calcia di potenza sul primo palo. L’Udinese ci prova fino alla fine - da segnalare un miracolo di Milinkovic su Beto nel recupero - ma non basta: la partita finisce 2-1 per il Torino. I granata ritrovano la vittoria e si portano a 14 punti in classifica, i friulani restano fermi a 21.

Il tabellino di Udinese-Torino 1-2

14' pt Aina (T), 26' pt Deulofeu (U), 24' st Pellegri (T)



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez (35' st Ehizibue), Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic (19' st Arslan), Walace (35' st Netsorovski), Makengo (19' st Lovric), Udogie; Success (19' st Beto), Deulofeu. All.: Sottil



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Lukic, Ricci (19' st Linetty), Lazaro (16' st Vojvoda); Miranchuk (16' st Radonjic), Vlasic; Pellegri (45' st Karamoh). All.: Juric



Ammoniti: Success, Lazaro, Aina, Linetty per gioco falloso; Milinkovic Savic e Bjiol per comportamento non regolamentare.