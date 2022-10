Serie A: Empoli-Monza 1-0: decide Haas. HIGHLIGHTS

La decima giornata del campionato di Serie A si è aperta con l’anticipo Empoli-Monza. I toscani hanno vinto 1-0 con un gol di Haas e hanno stoppato la striscia di vittorie della squadra di Palladino ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il sabato di calcio prosegue con l’atteso derby Torino-Juventus: le squadre sono scese in campo alle 18. I bianconeri sono a caccia di riscatto dopo le sconfitte con il Milan in campionato e con il Maccabi Haifa in Champions League . Alle 20.45 si gioca il terzo e ultimo anticipo di oggi tra Atalanta e Sassuolo: i bergamaschi in caso di vittoria si prenderebbero momentaneamente la testa della classifica.

Empoli-Monza: la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

I padroni di casa vanno in vantaggio all’11esimo: cross di Destro per Satriano, miracolo di Di Gregorio che però non può fare nulla sul tap-in di Haas. Empoli vicino al raddoppio a metà frazione con una volée di Mattia Destro che colpisce il palo. A inizio ripresa viene annullato un gol all’Empoli: la punizione di Henderson entra in porta senza che nessuno la tocchi ma Destro era in fuorigioco e con il suo movimento viene considerata partecipazione attiva all'azione. Nel recupero viene espulso Rovella e il Monza chiude in 10. Il secondo tempo è ricco di occasioni da gol ma il risultato non cambia più.

Il tabellino di Empoli-Monza 1-0

Gol: 11' pt Haas

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (17' st Ebuhei), De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson (34' st Marin), Bandinelli (35' st Fazzini); Baldanzi (17' st Bajrami); Destro (25' st Lammers), Satriano. All. Zanetti

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (1' st Donati), Pablo Marì (35' st Barberis), Caldirola; Ciurria (24' st Birindelli), Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina (14' st Colpani), Caprari (14' st D'Alessandro); Gytkjaer. All. Palladino

Espulsi: Rovella (M) al 94' per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Stojanovic (E), Destro (E), Henderson (E), De Winter (E), Pablo Marì (M), Caldirola (M) per gioco falloso; Sensi (M) per comportamento non regolamentare.