Milan-Chelsea 0-2: gol e highlights della partita di Champions

La squadra di Pioli non è riuscita a riscattare la sconfitta di Stamford Bridge. A decidere il match, le reti di Jorghino su rigore e di Aubameyang, entrambe nel primo tempo. I rossoneri, in inferiorità numerica per 70 minuti per l’espulsione di Tomori, possono ancora sperare nella qualificazione ascolta articolo Condividi

Dopo la Juventus, anche il Milan perde in questa serata di Champions League. I rossoneri non riescono a riscattare la sconfitta di Stamford Bridge e cedono di nuovo al Chelsea: a San Siro è finita 2-0. A segnare sono stati Jorghino su rigore al 21’ e Aubameyang al 34’. Partita segnata dall’espulsione di Tomori, con la squadra di Pioli che ha giocato in 10 per 70 minuti. Il Milan, comunque, può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi: nel gruppo E è a due punti dal Salisburgo secondo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).

La cronaca di Milan-Chelsea vedi anche Maccabi Haifa-Juve 2-0: gol e highlights della partita di Champions Dopo la sconfitta di Stamford Bridge, per la sfida a San Siro Pioli manda in campo Krunic. In attacco ci sono Giroud, Brahim Diaz e Leao. Potter punta in avanti su Aubameyang, con Sterling e Mount. La gara è subito intensa, con entrambe le squadre che creano occasioni. Al 18’ l’episodio che cambia il match: fallo di Tomori su Mount, rosso e calcio di rigore. Sul dischetto va Jorginho, che batte Tatarusanu e porta il Chelsea in vantaggio. Nonostante l’inferiorità numerica, pochi minuti dopo il Milan va vicinissimo al pareggio con un colpo di testa di Giroud. Ma a trovare la rete è di nuovo il Chelsea, con Aubameyang. Il primo tempo finisce 2-0 per gli ospiti. Nella ripresa il Milan prova a rendersi pericoloso, ma il Chelsea gestisce e porta a casa i tre punti.

Il tabellino di Milan-Chelsea 0-2 (GLI HIGHLIGHTS) vedi anche Chelsea-Milan 3-0: video, gol e highlights della partita di Champions 21' pt Jorginho su rig., 34' pt Aubameyang



MILAN (4-3-3): Tătăruşanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández (35' st Ballo-Touré), Krunić, Bennacer (17' st Pobega), Tonali, Díaz (37' st Dest), Giroud (17' st Rebic), Leão (35' st Origi). All.: Pioli



CHELSEA (3-4-2-1): Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly, James (17' st Azpilicueta), Jorginho, Kovačić, Chilwell (44' st Cucurella), Sterling (17' st Loftus-Cheek), Mount (1' st Gallagher), Aubameyang (34' st Havertz). All.: Potter



Ammoniti: Giroud e Mount per comportamento non regolamentare; Sterling, Gabbia, Krunic, Pobega, Tonali, Ballo-Touré per gioco falloso; Gallagher per proteste

Espulsi: Tomori per gioco falloso.