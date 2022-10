Pallone d'Oro 2022: data cerimonia, candidati e favoriti

1/10 ©Getty

Il pallone d’Oro, il riconoscimento individuale più prestigioso nel mondo del calcio, verrà assegnato ufficialmente nell'autunno del 2022, precisamente il 17 ottobre presso il Théâtre du Châtelet di Parigi a poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali. Il motivo è che il torneo che si svolgerà in Qatar non verrà preso in considerazione per il Pallone d'Oro 2022, ma per il 2023. E’ organizzato dalla redazione di France Football

VIDEO - Pallone d'Oro 2022, i 30 candidati: Benzema favorito