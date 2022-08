Pallone d'Oro, non c'è Messi tra i finalisti. Chi sono i candidati

Nella lista dei 30 calciatori finalisti per il Pallone d’Oro 2022, spicca una grande assenza. Quella di Lionel Messi, sette volte vincitore del premio, quest’anno escluso da France Football insieme a un’altra stella del Paris Saint-Germain, Neymar. In corsa per il Pallone, che a causa dei Mondiali in Qatar verrà assegnato il prossimo 17 ottobre - in anticipo rispetto al solito – non c’è nemmeno un calciatore italiano. C’è però qualche nome straniero in rappresentanza della nostra Serie A: lo juventino Dusan Vlahovic e i milanisti Mike Maignan e Rafael Leao. Favorito per il premio è però Karim Benzema, Real Madrid. In lista anche Cristiano Ronaldo, già cinque volte vincitore.