Maccabi Haifa-Juve 2-0: gol e highlights della partita di Champions

La Juventus perde 2-0 contro il Maccabi Haifa in Israele, nella quarta giornata del gruppo H: ora il rischio di eliminazione dalla Champions League è molto concreto. A condannare gli uomini di Allegri è stata la doppietta di Atzili, arrivata nel primo tempo. A peggiorare il quadro, l’infortunio di Di Maria: problema muscolare alla coscia destra. I bianconeri sono fermi a quota 3, con una vittoria e tre sconfitte. Tre punti anche per il Maccab. Allegri ha deciso di portare la squadra in ritiro e ha allontanato le dimissioni (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).

La cronaca di Maccabi Haifa-Juventus vedi anche Juventus-Maccabi 3-1: gol e highlights della partita di Champions Per la partita contro gli israeliani, Allegri punta su un 4-4-2: ritrova Di Maria e lo lancia in attacco al fianco di Vlahovic. Bakhar schiera invece un 4-2-3-1, con David, Chery e Atzili alle spalle di Pierrot. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo sette minuti: traversone di Cornud, Atzili prova a colpire il pallone di testa e lo infila in rete con la schiena. Dopo cinque minuti il Maccabi va a un passo dal 2-0: Chery centra la traversa su punizione. Al 22’ problemi fisici per Di Maria, che è costretto a lasciare il campo. Il raddoppio degli israeliani arriva al 42’: in contropiede, Atzili riceve da David e firma la sua doppietta. Si va negli spogliatoi con la Juve sotto di due gol. Nella ripresa i bianconeri spingono, ma il risultato non cambia.



Allegri: squadra in ritiro, non penso a dimissioni Dopo la gara, Allegri ha annunciato che la squadra sarà in ritiro, alla Continassa, fino al derby di sabato con il Torino. “È un atto dovuto verso la società, i tifosi e verso noi stessi. Dobbiamo guardarci negli occhi, in ritiro avremo più tempo per lavorare e per riposare", ha detto il tecnico. La crisi profonda bianconera, ha aggiunto, “non è una questione di tecnica o di tattica, ma di cuore e di passione". L’allenatore ha spiegato di non pensare alle dimissioni: “La sfida quando diventa difficile è ancora più bella, questo deve entrare nella testa di tutti, bisogna uscire da questa situazione con coraggio, voglia e con grande passione". Agnelli: “Provo vergogna” Dopo la sconfitta, Andrea Agnelli si è presentato ai microfoni di Sky Sport. “È uno dei periodi più difficili, sono arrabbiatissimo e provo vergogna, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che si vergognano di farsi vedere in giro", ha detto il presidente della Juventus. Agnelli ha rinnovato la fiducia ad Allegri: "Non ci sono responsabilità individuali, è un problema di gruppo. Allegri è e rimarrà l'allenatore della Juventus, la nostra società ha sempre fatto le verifiche a fine anno. Faccio fatica a pensare a un cambio in corsa. La Juventus è nel suo insieme un gruppo di 80-90 persone, deve avere la forza di raggrupparsi tutti insieme e di ritrovare l'identità”.

Il tabellino di Maccabi Haifa-Juventus 2-0

7' pt e 42' pt Atzili



MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud (26' st Menachem); Chery, Mohamed (41' st Tchibota), Lavi; David (26' st Abu Fani), Pierrot (41' st Rukavytsya), Atzili (21' st Seck). All. Bakhar

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo (23' st Kean), Rugani, Bonucci, Alex Sandro (29' st Soulé); McKennie (1' st Kostic), Paredes (1' st Locatelli), Rabiot, Cuadrado; Di Maria (24' pt Milik), Vlahovic. All. Allegri



Ammoniti: Cornud, McKennie, Locatelli.