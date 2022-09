Atletica, l’azzurro Abdelwahed positivo a un controllo antidoping

Il corridore, medaglia d’argento nei 3000 siepi agli Europei di atletica leggera di Monaco Baviera, è stato sospeso in via cautelare dopo un riscontro sul farmaco Meldonium, che dal 2015 è nella lista delle sostanze proibite dell’Agenzia mondiale antidoping. “Non ho mai assunto volontariamente questa sostanza, aspetto i dati del campione per vedere se può essere una contaminazione”, ha scritto lui su Instagram ascolta articolo Condividi

Ombra del doping sull’atletica azzurra. Ahmed Abdelwahed, medaglia d'argento per l'Italia nei 3000 siepi agli Europei di atletica leggera di Monaco Baviera, è risultato positivo a un controllo effettuato durante la competizione continentale, dov’era salito sul podio con l'altro azzurro Osama Zoghlami nella gara vinta dal finlandese Topi Raitanen. “Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono. Sono stato sospeso in via cautelare per la presenza di una sostanza di cui non avevo mai sentito parlare”, ha commentato su Instagram il corridore, che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi alle controanalisi.

“Non ho mai assunto volontariamente questa sostanza” leggi anche Doping, Palomino dell'Atalanta positivo anche alle controanalisi “Ho scoperto per la prima volta l'esistenza del Meldonium quando mi è stato riferito che lo hanno trovato nelle mie analisi", si legge nel post di Abdelwahed. "Non ho mai assunto volontariamente questa sostanza quindi sto cercando di capire come mai fosse nelle mie urine. Aspetto i dati del campione per vedere se può essere una contaminazione”, prosegue il messaggio social. “Per quanto valga - aggiunge l’atleta - ho sempre corso per divertirmi ,conoscere e condividere con le persone che ho incontrato bei momenti. Non ho mai avuto la fobia di essere il più forte o vincere, sarà stato un limite ma mi ha permesso di vivermi questo sport al meglio" "Dal momento che ho deciso di condividere con voi ciò che mi è accaduto vi terrò aggiornati sul conseguimento delle indagini per dimostrare la mia innocenza”, conclude.

Cos’è il Meldonium leggi anche Schwazer nell'autobiografia: "Andavo a doparmi e mentivo a Carolina" Il Meldonium è un farmaco per il cuore balzato agli onori della cronaca nel 2016 quando la tennista russa Maria Sharapova era stata trovata positiva ai test per la stessa sostanza e aveva ammesso di averne fatto uso per 10 anni sotto prescrizione del suo medico di famiglia per trattare una condizione di salute. Il Meldonium è stato inserito nella lista mondiale dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada) delle sostanze proibite il 16 settembre 2015, con effetto a partire dall’1 gennaio dell'anno successivo: fra gennaio e marzo 2016 sono stati 124 gli sportivi sospesi per positività a questo farmaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ahmed Abdelwahed (@ahmadadabdelwahed)