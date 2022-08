Finali Diamond League a Zurigo, nessun invito per Marcell Jacobs

Lo hanno deciso gli organizzatori della competizione internazionale, in vista delle finali dell’8 settembre in Svizzera. “Non c'è altro modo per venire, nessuno può essere invitato senza essere qualificato, a parte i pochi jolly per gli atleti nazionali”, ha dichiarato il co-direttore della manifestazione Andreas Hediger. Il velocista azzurro, infatti, non ha partecipato a nessuno dei sei 100m del circuito del main meeting

La scelta degli organizzatori

Il campione olimpico italiano, oro europeo nei 100m la scorsa settimana a Monaco di Baviera, avrebbe voluto ancora gareggiare nel 2022. Jacobs aveva chiesto l'invito alla finale della Diamond League di settembre, per poter gareggiare contro i migliori velocisti americani del momento. Più volte infortunato nel corso dell’anno, il velocista azzurro non ha partecipato a nessuno dei sei 100m del circuito del main meeting, fattore che gli ha impedito di accumulare punti e qualificarsi per la finale di Zurigo. Secondo il co-direttore della manifestazione Andreas Hediger, “non c'è altro modo per venire, nessuno può essere invitato senza essere qualificato, a parte i pochi jolly per gli atleti nazionali”. “Naturalmente, abbiamo discusso con l'entourage di Marcell Jacobs dopo gli Eugene Worlds su questo”, ha spiegato ancora. La scelta finale, ha chiosato, è che “non possiamo invitare Marcell Jacobs a gareggiare nei 100 metri delle finali della Diamond League, non più di Karsten Warholm a gareggiare nei 400 ostacoli, che ci piaccia o no”.

Sette giorni di riposo e terapia

Intanto Jacobs dovrà osservare sette giorni di riposo e terapie a seguito del sovraccarico strutturale a carico del polpaccio sinistro. L’infortunio è emerso dopo la finale dei campionati europei di Monaco di Baviera. La diagnosi era stata stilata a seguito di accertamenti diagnostici eseguiti presso l'Istituto di Medicina dello sport di Roma che hanno evidenziato “uno stato di sovraccarico strutturale, con ridotto edema, a carico del gastrocnemio sinistro”.