MotoGp GB, qualifiche: Zarco in pole davanti a Vinales e Miller

Sport

Il 23 ottobre 2011 'il Sic' perdeva la vita in un incidente nella gara MotoGP di Sepang, in Malesia. Aveva 24 anni ed era tra i piloti più forti e amati. Negli anni si sono moltiplicati i riconoscimenti al suo talento: dall'intitolazione del circuito di Misano in suo nome, all'entrata nella Hall of Fame del motociclismo