Bagnaia, incidente a Ibiza: risultato positivo ad alcoltest

Infortuni nello sport, tutti i recuperi lampo. FOTO

Lo spagnolo torna in pista 3 giorni dopo l'intervento alla spalla, ma è solo l'ultimo di una lunga serie di atleti tornati in tempi record da un infortunio. Dallo sciatore Pirmin Zurbriggen ai tanti precedenti nel calcio: ecco tutti i campioni che hanno bruciato le tappe per tornare a fare quello che amano di più: vincere. LA FOTOGALLERY

"Io a Jerez non vado solo per correre: vado per vincere". Il campione del mondo in carica della Honda ha ottenuto il via libera dai medici per affrontare il GP d'Andalusia in programma domenica (gara live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno)

Non è passata neanche una settimana, quattro giorni per l'esattezza, dalla brutta caduta nel Gran Premio di Spagna, e soltanto due dall’operazione alla spalla fratturata ma la voglia di tornare in sella per lo spagnolo è troppo forte