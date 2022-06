Andy Carroll, dall'addio al celibato (con due donne) al matrimonio

Il calciatore era stato immortalato disteso a fianco di due ragazze durante la festa a Dubai. La futura moglie, infuriata, aveva lasciato casa e buttavo via l'anello di fidanzamento. Poi è arrivato il chiarimento ("Non è successo nulla, abbiamo solo esagerato con l'alcool") e il lieto fine

Alla fine si è sposato. Andy Carroll, attaccante del West Bromwich, è riuscito a salvare il suo matrimonio dopo le foto compromettenti durante l'addio al celibato a Dubai. Il calciatore, come riporta il Sun , era stato immortalato a letto mentre dormiva con due ragazze, una delle quali aveva poi divulgato l'immagine su Snapchat. Lo scatto aveva fatto infuriare la sua fidanzata e futura moglie Billi Mucklow, con cui Carroll ha tre figli. Secondo i media inglesi, Mucklow aveva quindi abbandonato casa, buttato via l'anello di fidanzamento da 200mila sterline e cambiato idea sul matrimonio. Fino al colpo di scena finale: pace fatta e nozze salvate, proprio grazie a una delle due ragazze stese sul letto con Carroll.

"Non è accaduto nulla, abbiamo esagerato con l'alcool"

leggi anche

Il Barcellona affitta il Camp Nou a ore per giocare tra amici

"Mi pento per lo scatto che ho pubblicato", ha detto la ragazza scusandosi con la fidanzata di Carroll. "Lui è stato un gentiluomo, non ci ha importunato e non è accaduto nulla. Abbiamo solo esagerato con l'alcool. Poi da quell'immagine sembra che io sia nuda, ma la colpa è dello zoom perché indossavo un vestito rosa. Eravamo così stanchi che ci siamo addormentati, non è successo altro", ha sottolineato la giovane salvando di fatto le nozze del calciatore. Dunque nessun tradimento, solo una foto innocente scattata all'insaputa di Carroll.