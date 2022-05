Serie A, Juventus-Venezia 1-0. LIVE

Cinque le partite in calendario oggi. In campo ora Juventus-Venezia (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e e Sky Sport 4K). Poi due gare alle 15: Milan-Fiorentina ed Empoli-Torino. Alle 18 tocca invece all'Inter, ospite dell'Udinese. Chiude il programma, alle 20.45, la sfida Roma-Bologna

Sono cinque le partite in calendario in questa domenica di Serie A. Ora in campo Juventus-Venezia (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e e Sky Sport 4K). Poi due gare alle 15: Milan-Fiorentina ed Empoli-Torino. Alle 18 tocca invece all'Inter, ospite dell'Udinese dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale sul campo del Bologna. Chiude il programma, alle 20.45, la sfida Roma-Bologna (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).