Serie A, alle 15 Cagliari-Verona e Napoli-Sassuolo. Alle 18 Samp-Genoa

Negli anticipi della 35ma giornata i sardi cercano punti salvezza, al Napoli serve una vittoria per tenere dietro la Juve. Le due squadre di Genova in campo per restare in Serie A. Alle 20.45 Spezia-Lazio (in diretta su Sky), con i biancocelesti in lotta per un posto in Europa

Torna in campo la Serie A per gli anticipi della 35ma giornata del campionato: alle 15 in campo Cagliari-Hellas Verona e Napoli-Sassuolo. I sardi vanno a caccia di 3 punti fondamentali per la lotta salvezza, mentre il Napoli deve vincere per tenere dietro la Juve e cercare di blindare il 3° posto. Alle 18 big match salvezza nel derby di Genova: Samp e Genoa si sfidano a Marassi, con i rossoblu obbligati alla vittoria per credere ancora nella permanenza in serie A. Nel posticipo serale, in diretta su Sky, lo Spezia riceve la Lazio: i liguri vanno a caccia di punti per tenere lontana la zona retrocessione, i laziali per restare agganciati alla lotta per l’Europa (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).