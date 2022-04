Champions League, Manchester City-Real Madrid 1-0. LIVE

Via al programma delle semifinali, con la super sfida tra le squadre di Pep Guardiola e di Carlo Ancelotti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

La Champions League è arrivata alla fase decisiva: si scende in campo per l'andata delle semifinali. Il programma si apre con la super sfida ora in corso tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Carlo Ancelotti (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). Nella serata di mercoledì, invece, il Liverpool di Jürgen Klopp ospiterà ad Anfield il Villarreal di Unai Emery. Le sfide di ritorno si giocheranno la settimana prossima, tra il 3 e il 4 maggio.