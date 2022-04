Finale Champions League 2022, quando e dove si gioca la partita

Gli ultimi avvenimenti hanno portato l'UEFA a spostare la sede della prossima finale di Champions League, inizialmente in programma a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Non si giocherà più in Russia, bensì in Francia e precisamente allo Stade de France, a Parigi. La sede iniziale a San Pietroburgo era stata scelta per disputare la gara più importante dell'anno a livello europeo in uno degli stadi costruiti per i Mondiali del 2018 e finanziato dal colosso energetico Gazprom, uno dei principali sponsor della competizione.