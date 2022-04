Leicester-Roma, alle 21 la semifinale di Conference League: formazioni

Gli uomini di Mourinho impegnati al King Power Stadium per la prima delle due sfide che valgono l’accesso alla finale. Per i giallorossi coppia d’attacco Zaniolo-Abraham, Rodgers punta sul tridente Albrighton-Vardy-Lookman. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Allo stesso orario anche l’altra semifinale di Conference, Feyenoord-Olympique Marsiglia, e le due di Europa League, West Ham-Eintracht Francoforte e Lipsia-Glasgow Rangers (tutte in diretta su Sky)