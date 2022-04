Champions League: alle 21 in campo Liverpool-Villarreal: le formazioni

Ad Anfield Road si gioca la seconda semifinale. Come ieri, in campo un'inglese e una spagnola. Tra i Reds tornano titolari Henderson e Konaté, tridente offensivo con Salah, Manè e Luis Diaz. Emery punta su Lo Celso e Danjuma davanti, rientra Coquelin a centrocampo

Dopo lo spettacolare 4-3 tra Manchester City e Real Madrid, si disputa oggi la seconda semifinale di andata di Champions League, anche in questo caso tra una squadra inglese e una spagnola. Ad Anfield Road è di scena Liverpool-Villarreal (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS). I Reds sono in un ottimo momento di forma e dopo aver eliminato il Benfica ai quarti, hanno ottenuto un filotto di vittorie tra FA Cup e Premier. La squadra di Emery, invece, è la grande sorpresa del torneo, dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco. Su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, alle 21 potrà seguire Liverpool-Villarreal in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.