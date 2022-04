Nel pomeriggio Fiorentina-Udinese è terminata 0-4. Alle 20.15 iniziate altre due partite: a Bergamo la squadra di Gasperini prova a continuare la sua corsa per un piazzamento europeo, mentre al Dall’Ara si gioca un match fondamentale in chiave scudetto. I nerazzurri di Simone Inzaghi con i tre punti scavalcherebbero il Milan in classifica con lo stesso numero di partite giocate

Oltre alla seconda semifinale di andata di Champions League, anche la Serie A torna in campo: è il giorno dei tre recuperi della 20esima giornata (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Nel pomeriggio il match Fiorentina-Udinese è terminato 0-4. In serata, alle 20.15 sono iniziate Atalanta-Torino (con i bergamaschi alla ricerca di punti per la corsa a un piazzamento europeo) e soprattutto l’atteso Bologna-Inter, fondamentale in chiave scudetto per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi con i tre punti scavalcherebbe il Milan in classifica con lo stesso numero di partite giocate. Questo match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, in streaming su NOW.