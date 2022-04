Falsi capi con griffe dell'Atalanta, sequestro a Bergamo

Il responsabile della bancarella è stato denunciato per "commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Circa 800 capi di abbigliamento e accessori sportivi ritenuti contraffatti con i loghi dell'Atalanta Bergamasca Calcio, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Grumello del Monte. A seguito di mirate attività di appostamento nei pressi del Gewiss Stadium di Bergamo in occasione di un incontro casalingo della squadra di Gian Piero Gasperini, i militari hanno individuato - esposti per la vendita su una bancarella posizionata nel piazzale antistante l'impianto sportivo - numerosi capi d'abbigliamento e accessori riconducibili alla squadra bergamasca ma ritenuti contraffatti, come successivamente confermato anche da un'apposita perizia.

Il sequestro

I prodotti (391 sciarpe, 211 magliette, 75 patches, 94 cuffie e 19 scaldacollo) riportavano i loghi BGA, Atalanta 1907, Atalanta Girl, Forza Atalanta, e sono stati sottoposti a sequestro, mentre il responsabile della bancarella è stato denunciato per "commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci". A casa aveva due macchinari (presse a caldo) usate per apporre i loghi dell'Atalanta sul presunto merchandasing illegale.