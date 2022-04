Serie A, oggi 5 partite: in corso Salernitana-Fiorentina 1-0. LIVE

La domenica della 34esima giornata del campionato propone il lunch match tra campani e toscani. Alle ore 15 si giocano Bologna-Udinese e Empoli-Napoli. Alle ore 18 calcio d’inizio dello scontro salvezza tra Genoa e Cagliari. In serata, alle 20.45 il big match all’Olimpico, con i rossoneri chiamati a vincere per tornare in vetta alla classifica

Dopo i quattro anticipi del sabato, la 34esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre 5 partite (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Il programma è partito alle 12.30 con il lunch match tra Salernitana e Fiorentina. I campani continuano a coltivare il sogno di una clamorosa rimonta salvezza mentre i Viola inseguono un piazzamento europeo. Alle ore 15 si giocano Bologna-Udinese, entrambe in una posizione di classifica rassicurante, e Empoli-Napoli, con i partenopei che vogliono rispondere alla vittoria dell’Inter per mantenere vive le speranze scudetto. Alle ore 18 calcio d’inizio del delicato scontro salvezza tra Genoa e Cagliari. Mentre alle 20.45 c’è l’atteso big match all’Olimpico tra Lazio e Milan, con i rossoneri chiamati a vincere per tornare almeno momentaneamente in vetta. La 34esima giornata si chiuderà poi lunedì con Sassuolo-Juventus.