Calcio, è ufficiale: Bologna-Inter e Atalanta-Torino si devono giocare

Niente vittoria a tavolino per gli uomini di Inzaghi, che quindi il 27 aprile dovranno scendere in campo per il recupero della partita contro i rossoblù

Nessuna vittoria a tavolino per l’Inter, la partita contro il Bologna si giocherà il 27 aprile come stabilito dalla Lega di Serie A. Il Collegio di garanzia presso il Coni ha infatti respinto i ricorsi presentati contro la mancata disputa di Bologna-Inter e Atalanta-Torino, contro il risultato di Udinese-Atalanta e contro la riduzione della squalifica ai medici della Lazio per la violazione dei protocolli Covid.

Inter e Atalanta chiedevano la vittoria a tavolino per le prime due partite, non giocate per Covid; l'Udinese invece la ripetizione della partita giocata e persa 6-2.