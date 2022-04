Serie A, alle 19 in campo Napoli-Roma. Stasera Atalanta-Verona

La 33esima giornata del campionato si chiude oggi con due posticipi. Allo stadio Maradona, la squadra di Spalletti cerca di rispondere alle milanesi in testa alla classifica. Ma i giallorossi inseguono un piazzamento Champions. Alle 21 a Bergamo, gli uomini di Gasperini provano a ripartire dopo l’eliminazione dall’Europa League

Dopo le gare di venerdì e sabato, la 33esima giornata del campionato di Serie A si conclude oggi con due posticipi (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alle ore 19 calcio d’inizio di Napoli-Roma. La squadra di Spalletti deve rispondere alle vittorie delle milanesi che hanno allungato in vetta alla classifica. I giallorossi di Mourinho sono però in fiducia dopo aver conquistato la semifinale di Conference League e provano ad accorciare sulla zona Champions e quindi sulla Juventus, al momento quarta. Alle 21 si gioca l’altro match, Atalanta-Verona, con i bergamaschi alla rincorsa di un piazzamento nelle coppe e di nuovo in campo dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League contro il Lipsia.