Europa League, in corso Atalanta-Lipsia: 0-1. Alle 21 Roma-Bodo. LIVE

Atalanta e Roma si giocano oggi il passaggio del turno in Europa. La squadra di Gasperini è impegnata a Bergamo contro il Lipsia per conquistare l’accesso alle semifinali di Europa League: all’andata è finita 1-1 (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). La partita è ora in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K. Alle 21, poi, in campo la Roma contro il Bodo Glimt per il ritorno dei quarti di finale di Conference League: la squadra di Mourinho deve ribaltare la sconfitta per 2-1 rimediata in Norvegia. Match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.