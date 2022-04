Europa League e Conference: alle 18.45 Lipsia-Atalanta, poi Bodo-Roma

La squadra di Gasperini scende in campo alla Red Bull Arena per l'andata dei quarti di finale di Europa League. In avanti spazio a Muriel, con Pasalic e Pessina. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Alle 21 - per l'andata dei quarti di finale di Conference League - tocca ai giallorossi, che tornano in Norvegia dopo la sconfitta per 6-1 nella fase a gironi: diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252