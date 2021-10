E. League, Lazio-Ol. Marsiglia 0-0. Conference, Bodo/Glimt-Roma 6-1

Termina senza reti la sfida all'Olimpico: un punto per la squadra di Sarri che sale a quota 4 nel gruppo E di Europa League. Clamorosa sconfitta, invece, dei giallorossi che crollano in Norvegia e perdono il primato nel gruppo C di Conference League. Alle 21 in campo il Napoli contro il Legia Varsavia in Europa League. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite)

Si è conclusa 0-0 la sfida tra Lazio e Olympique Marsiglia, all'Olimpico di Roma, nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. In Conference League, invece, disfatta della Roma con il Bodo/Glimt: punteggio finale di 6-1 per i norvegesi. Questa sera, alle 21, in campo il Napoli che sfida al Maradona il Legia Varsavia in Europa League. La sfida viene trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La cronaca della partita Lazio- Ol. Marsiglia

Primo tempo senza particolari picchi, con la Lazio che ha tentato solo tre conclusioni. In avvio pericoloso Milik, Pau Lopez salva due volte su Luiz Felipe mentre Strakosha nega il gol a Under. Dopo l'intervallo, ci prova Immobile, che si vede annullare l'1-0 per fuorigioco e scheggia la traversa. Decisivo nel finale Pau Lopez su Pedro.

IL TABELLINO DI LAZIO- OL. MARSIGLIA 0-0

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5 (56′ Akpa-Akpro), Cataldi 6 (77′ Lucas Leiva s.v), Basic 5.5 (57′ Luis Alberto 6); Felipe Anderson 5.5 (56′ Pedro 6), Immobile 6, Zaccagni 6 (77′ Raul Moro s.v).

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez 6.5; Rongier 6 (85′ Balerdi s.v) Saliba 6, Caleta-Car 6, Luan Peres 6; Payet 6.5, Kamara 6, Guendouzi 6 (73′ Gueye s.v); Lirola 6 (61′ Dieng 6), Milik 5 (73′ Gerson s.v), Cengiz Under 6.

La cronaca della partita Bodo/Glimt-Roma



All'8' sblocca Botheim. I giallorossi non reagiscono e al 20' incassano il 2-0 da Berg. Nella parte finale di prima frazione, giallorossi in crescita, e arriva il gol di Carles Perez che riapre la gara. Alla ripresa però arriva il terzo gol del Bodo: segna Botheim. E al 70' con la rete di Solbakken arriva il 4-1. Pellegrino segna successivamente il 5-1 e poi arriva ancora Solbakken per il definitivo 6-1.

IL TABELLINO DI BODO/GLIMT-ROMA 6-1

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 6; Sampsted 6, Moe 6.5, Lode 6 (81′ Hoibraten s.v), Bjorkan 6; Fet 6.5 (81′ Vetlesen s.v), Berg 6.5, Konradsen 6; Solbakken 7.5 (87′ Mugisha s.v), Botheim 7.5, Pellegrino 6.5 (87′ Koomson s.v).

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Reynolds 4, Kumbulla 3, Ibanez 4, Calafiori 4.5; Darboe 4.5 (46′ Cristante 5), Diawara 6 (61′ Pellegrini 5); Perez 6, Villar 4.5 (46′ Mkhitaryan 5), El Shaarawy 5 (60′ Abraham 5); Mayoral 5 (46′ Shomurodov 5).

MARCATORI: 8′ e 52′ Botheim (B), 20′ Berg (B), 29′ Perez (R), 71′ e 80′ Solbakken (B), 78′ Pellegrino (B)