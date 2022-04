Champions League: Benfica-Liverpool 1-3 e Man. City-Atl. Madrid 1-0

Prime due partite di andata dei quarti di finale. Al da Luz di Lisbona, i Reds si impongono in trasferta con le reti di Konaté, Mané e Diaz. Per i portoghesi gol della bandiera di Núñez. Nell’altro match, Guardiola batte Simeone grazie a un gol di Kevin De Bruyne. GLI HIGHLIGHTS

In Portogallo, allo stadio da Luz, ospiti in vantaggio al minuto 17 con un colpo di testa di Konaté su calcio d’angolo di Robertson. Il dominio totale dei Reds si concretizza con il raddoppio al 34esimo: Alexander-Arnold lancia in profondità per Diaz, che di testa fa sponda al centro dove Mané deve solo spingere in porta. A inizio secondo tempo i padroni di casa accorciano con Darwin Núñez che approfitta di un liscio di Konaté in area e segna. Nel finale il Liverpool chiude il match: all’87esimo invenzione di Keita che lancia Luis Diaz, il colombiano salta il portiere e segna il tris.

Il tabellino di Benfica-Liverpool 1-3

Gol: 17′ pt Konate, 34′ pt Mané, 4′ st Nunez, 42′ st Luis Diaz

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt (dal 25′ st Meite), Everton (dal 37′ st Yaremchuk), Gonçalo Ramos (dal 41′ st Joao Mario), Darwin Núñez. All. Verissimo

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (dal 44′ st Gomez), Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita (dal 44′ st Milner), Fabinho, Thiago Alcántara (dal 16′ st Henderson); Salah (dal 16′ st Diogo Jota), Mané (dal 16′ st Firmino), Luiz Diaz. All Klopp

Ammonti: Thiago Alcántara, Taarabt