Champions League, ritorno ottavi: ora Liverpool-Inter, è 0-0. LIVE

Sport

Finisce senza gol a San Siro la semifinale di andata di Coppa Italia fra Milan e Inter. Uno 0-0 che lascia la qualificazione in bilico e rende decisivo il match del ritorno, previsto per fine aprile. Allo stadio gli oltre 54mila spettatori hanno trovato sui loro seggiolini delle bandierine dell'Ucraina con cui hanno fatto una coreografia

I giocatori del Milan hanno effettuato il riscaldamento indossando delle maglie con la bandiera dell'Ucraina e la scritta "pace" (in foto Mike Maignan). Prima del fischio d'inizio è stato trasmesso un videomessaggio di Shevchenko, ex giocatore ucraino del Milan, contro la guerra

"Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perchè la pace non ha confini, perchè ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti!", è l'appello di Andriy Shevchenko sul maxi schermo di San Siro pochi minuti prima del fischio d'inizio. L'ex campione rossonero ha mandato un messaggio di pace avvolto nella bandiera dell'Ucraina: lo stadio ha ascoltato in silenzio, poi il lungo applauso dei tifosi