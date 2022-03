1/6 ©LaPresse

Milan e Inter si sfidano nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un derby molto atteso che mette di fronte due squadre che stanno vivendo una fase delicata in campionato. Il Milan è in testa ma viene da due pareggi consecutivi. L’Inter è due punti dietro (con una partita in meno) ma ha raccolto due pareggi e sconfitte nelle ultime quattro giocate in Serie A. A San Siro gli oltre 54mila spettatori troveranno sui loro seggiolini delle bandierine dell'Ucraina

GUARDA IL VIDEO: Gli highlights del derby di campionato vinto dal Milan