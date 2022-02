Coppa Italia, Inter-Roma 2-0: nerazzurri in semifinale

L'Inter batte la Roma 2-0 ai quarti di Coppa Italia e vola in semifinale. Domani alle 21 tocca a Milan-Lazio, giovedì i match Atalanta-Fiorentina (ore 18) e Juventus-Sassuolo (ore 21). Le semifinali di andata verranno disputate mercoledì 2 marzo, mentre quelle di ritorno mercoledì 20 aprile. La finale, invece, è in programma per mercoledì 11 maggio all'Olimpico. Prima dell’inizio della partita San Siro ha accolto José Mourinho con un boato e un lungo applauso. Lo Special One è tornato per la prima volta in un Meazza interista 4.293 giorni dopo l'ultima panchina da allenatore nerazzurro (il 9 maggio 2010, Inter-Chievo 4-3)."Bentornato a casa Josè", è lo striscione che la Curva Nord nerazzurra ha esposto prima della gara, a cui è seguito il classico coro dedicato all'allenatore, cantato da tutto lo stadio compreso lo spicchio riservato alla tifoseria romanista, con il portoghese che ha risposto salutando la Curva. Il tecnico, che nell'ultima annata a Milano aveva conquistato il Triplete alla guida dell'Inter sfilando sia lo scudetto che la Coppa Italia proprio alla Roma, era già tornato a San Siro ma mai per sfidare i nerazzurri.