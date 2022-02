Coppa Italia, Milan-Lazio 4-0: rossoneri in semifinale contro l'Inter

La cronaca della partita

approfondimento

La squadra di Pioli ha imposto subito il proprio gioco, trovando la rete del vantaggio grazie a una bella giocata di Romagnoli che ha messo in moto Leao: il portoghese a tu per tu con Reina non sbaglia. Quasi al termine del primo tempo, i rossoneri hanno raddoppiato con Giroud servito da Leao. Ma non è finita, e al 46', prima della pausa, il francese va ancora a segno. Si va al riposo sul 3-0. Nella ripresa la Lazio ha provato a reagire, ma è stato ancora il Milan a trovare la rete al 79' con Kessié. Problemi a una caviglia per Immobile, che molto dolorante è stato costretto al cambio.