Champions League, Villarreal-Juventus 0-1: DIRETTA

I bianconeri volano in Spagna per l'andata degli ottavi di finale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K. Alla stessa ora anche Chelsea-Lille. Domani tocca ad Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax

Anche per la Juventus è tempo di ottavi di finale di Champions League. I bianconeri volano in Spagna e alle 21 scendono in campo per il match di andata all'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K. Alla stessa ora, allo Stamford Bridge, si affrontano anche Chelsea e Lille (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS). Nelle partite di andata della scorsa settimana il Paris Saint-Germain ha vinto 1-0 contro il Real Madrid, mentre a Lisbona il Manchester City ha battuto 5-0 i padroni di casa dello Sporting. L'Inter ha perso con il Liverpool 2-0, Salisburgo-Bayern Monaco è finita 1-1. Domani, sempre alle 21, tocca ad Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax.