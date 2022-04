Champions League: Chelsea-Real Madrid 1-3, Villarreal-Bayern 1-0

A Stamford Bridge si parte con un'occasione del Real Madrid che fa quasi 40 metri palla al piede e serve a Vinicius che rientra sul destro, calcia e colpisce la traversa. Poi in pochi minuti arriva una doppietta di Benzema: due gol di testa, uno al 21' e uno al 24'. Al 33' i Blancos sfiorano la terza rete: Modric serve Carvajal in proiezione offensiva, controllo e tiro, poi Rudiger allontana a pochi passi dalla linea. Con il passare dei minuti il Chelsea si riprende e prova ad accelerare alla ricerca del gol, che arriva sul finire di primo tempo grazie a un colpo di testa di Havertz su assist di Jorginho. Nella ripresa però arriva la tripletta di Benzema: su un rinvio della difesa del Real, errore di Mendy che stoppa palla e cerca un passaggio per Rudiger ma il pallone gli rimane corto, interviene il francese che a porta vuota mette dentro il gol del 3-1. Due minuti dopo il Chelsea prova a rispondere con una grande conclusione dalla distanza di Azpilicueta, ma Courtois vola all'incrocio dei pali e devia in angolo. Poi ci prova due volte Lukaku, seguito da James, ma il match termina sul 3-1 per il Real Madrid.

La cronaca di Villarreal-Bayern Monaco (GLI HIGHLIGHTS)

Allo stadio de La Ceramica la sbloccano i padroni di casa all'8': triangolazione sul lato destro, poi il cross basso in mezzo dove arriva il tiro di Parejo, un destro deviato da Danjuma che corregge in rete. Al 41' segna ancora il Villarreal, ma il Var segnala la posizione irregolare di Coquelin e annulla il raddoppio degli spagnoli. Nella ripresa al 48' ci prova Davies: buono spunto del canadese che avanza sul lato centro-sinistra e ai 20 metri rientra sul destro, il piede debole, per calciare, ma il terzino strozza la conclusione e non spaventa Rulli. Poi in pochi minuti due occasioni per il Villarreal con Moreno: la prima finisce sul palo, la seconda fermata dall'intervento di Davies. Sale il ritmo e ci provano ancora Moreno, Davies e Danjuma: l'olandese perde almeno un tempo di gioco e alla fine si fa murare la conclusione. Verso la fine del secondo tempo spinge il Bayern e arriva in area con l'assist in diagonale per Goretzka che viene fermato, al momento del tiro, dalla difesa spagnola: poi calcia col mancino da fuori Sané, ma viene murato. All'87' il Villarreal manca il raddoppio: contropiede degli spagnoli, avviato da un recupero palla di Capoue che lancia lungo per Lo Celso, l'ex Tottenham rientra col tacco e aspetta la sovrapposizione di Pedraza, ma quest'ultimo spreca tutto calciando fuori col mancino.

Il tabellino di di Villarreal-Bayern Monaco 1-0

8' Danjuma

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth (81′ Aurier), Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin (59′ Pedraza), Capoue, Parejo; Lo Celso, Moreno, Danjuma (81′ Chukwueze). All.: Emery

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (71′ Sule), Upamecano, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala; Gnabry (62′ Sanè), T. Müller (62′ Goretzka), Coman; Lewandowski. All.: Nagelsmann

Ammoniti: Estupiñan