Champions League, in campo Juventus-Villarreal 0-0. LIVE

Si decide stasera il cammino della Juventus negli ottavi di finale di Champions League: dopo il pareggio per 1-1 all’andata, i bianconeri cercano la qualificazione al prossimo turno in casa contro il Villarreal. La squadra di Allegri, che non perde un match nei 90 minuti da quasi quattro mesi, cerca la vittoria contro gli spagnoli che hanno perso una sola delle ultime otto partite disputate e sono reduci dal successo per 1-0 contro il Celta Vigo. In campo stasera anche l’ultimo ottavo tra Chelsea e Lille: i Blues devono difendere in Francia il 2-0 ottenuto allo Stamford Bridge. (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS)