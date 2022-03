Champions League, Atletico Madrid e Benfica accedono ai quarti

La squadra di Simeone ha vinto all’Old Trafford contro il Manchester United per 1-0. Vittoria anche per i portoghesi del Benfica, per 1-0, nella sfida con l'Ajax, grazie a una rete di Nuñez

La cronaca di Manchester United - Atletico Madrid (HIGHLIGHTS)

All'Old Trafford l'Atletico Madrid passa in vantaggio nel primo tempo dopo aver subito le iniziative dei Red Devils per buona parte dell'avvio di gara. Griezmann trova sul secondo palo un liberissimo Renan Lodi: schiacciata di testa e palla in rete. Nella ripresa dominano i Red Devils che, però, non trovano il gol.

Il tabellino di Manchester United - Atletico Madrid 0-1

41' Lodi

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire (84' Mata), Alex Telles; McTominay (67' Matic), Fred (75' Cavani); Sancho, Bruno Fernandez (67' Pogba), Elanga (67' Rashford); Ronaldo. All.: Rangnick.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Renildo, Savic, Gimenez; Lodi, Koke (80' Kondogbia), Herrera, De Paul, Llorente; Griezmann (93' Correa), Joao Felix (90' Felipe). All.: Simeone.