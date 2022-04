Serie A, Cagliari-Sassuolo 0-0: LIVE

La 33esima giornata di campionato prosegue con 6 sfide. In corso Cagliari-Sassuolo (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Alle 14.30 Udinese-Empoli e Sampdoria-Salernitana, alle 16.30 Fiorentina-Venezia e alle 18.30 Juventus-Bologna. Stasera Lazio-Torino alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K)

La 33esima giornata di Serie A prosegue con 6 sfide. La prima, in corso, è Cagliari-Sassuolo (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Poi alle 14.30 Udinese-Empoli e Sampdoria-Salernitana, alle 16.30 Fiorentina-Venezia e alle 18.30 Juventus-Bologna. Si chiude con Lazio-Torino alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW) (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).