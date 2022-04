Serie A, stasera Spezia-Inter e Milan-Genoa: le formazioni

Al via la 33esima giornata di campionato. I nerazzurri affrontano in trasferta la squadra di Thiago Motta e vogliono proseguire la rincorsa verso il primo posto in classifica, al momento detenuto dal Milan. Alle 21 i rossoneri incontrano i liguri, alla ricerca di punti per la salvezza

Si apre con due anticipi la 33esima giornata di Serie A. Dalle 19 in campo Spezia-Inter: i nerazzurri arrivano al match da secondi in classifica con 66 punti (e una partita in meno, quella da recuperare contro il Bologna), due in meno rispetto al Milan. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, in streaming su NOW e Sky Sport 4K. Alle 21 Milan-Genoa, partita fondamentale per entrambe le squadre: la squadra di Pioli vuole tornare a vincere per rimanere in vetta alla classifica, mentre gli avversari hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).