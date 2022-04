L'Equipe: "Milan in vendita, contatti con fondo Investcorp"

Il Milan sarebbe in vendita e potrebbe essere ceduto da Elliott al fondo mediorientale Investcorp. E' quanto scrive questa mattina il quotidiano sportivo francese L'Equipe che approfondisce il tema degli intrecci tra la proprietà del Milan, il fondo Elliott, e quella del Lille.

Secondo il quotidiano francese, il fondo Elliott prepara la cessione del club rossonero e del Lille. E ci sarebbe già un acquirente, ossia il fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari Investcorp, che ha sede in Bahrain.

Il gruppo

A tal proposito, scrive L'Equipe, il Milan sarebbe in contatto con il fondo d'investimento mediorientale Investcorp che vorrebbe acquistare sia i rossoneri che il Lille. Fondato nel 1982 per permettere alle ricche famiglie del Medioriente per investire sui mercati e sui progetti di sviluppo, si trova in Bahrain.