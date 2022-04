Serie A, stasera Milan-Bologna. Verona-Genoa 1-0. LIVE

Si chiude con due match la 31esima giornata di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Dalle 18.30 in campo Verona-Genoa, alle 20.45 tocca Milan-Bologna in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. I rossoneri arrivano da tre vittorie consecutive in campionato, mentre i rossoblù non vincono in Serie A dal 21 febbraio scorso (2-1 contro lo Spezia). Una giornata iniziata sabato con con le vittore di Spezia, Lazio e Torino, e proseguita domenica con Fiorentina-Empoli 1-0, Atalanta-Napoli 1-3, Udinese-Cagliari 5-1, Sampdoria-Roma 0-1 e Juventus-Inter 0-1.